Başkan Köşker ödüllü fabrikaları ziyaret ediyor

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından “Çevreci Tesis” ödülüne layık görülen iki firmanın Gebze’de bulunan tesislerini ziyaret etti. Başkan Köşker, fabrika yetkililerini çevreye olan duyarlıklıları ve Türkiye Sağlıklı Kentler birliğinden aldıkları “Çevreci Tesis” ödülünden ötürü tebrik etti. Başkan Köşker’e fabrika ziyaretleri sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran eşlik etti.

Fabrikaların üretim ve depolama alanlarını gezen Başkan Köşker, yetkililerden üretim hakkında bilgi aldı. Öğle yemeğini fabrika çalışanları ile birlikte yiyen Başkan Köşker, burada işçilerle sohbet etti.