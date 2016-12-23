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23 Aralık 2016 17:25

Başkan Köşker, proje çalışmalarını yerinde inceledi

Başkan Köşker, proje çalışmalarını yerinde inceledi

23 Aralık 2016 17:25

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Belediyesi tarafından hizmete açılan Köşklüçeşme mahallesindeki merkezi ziyaret etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun pilot bölge olarak ilan ettiği Evden Okula Haydi Anneler Spora projesi kapsamında Gebze Belediyesi’nin katkılarıyla hizmete açılan Köşklüçeşme mahallesindeki merkezi ziyaret eden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, proje koordinatörü Milli sporcu Nagihan Malkoç’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyarette konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Siz değerli anneler toplumun en temeli olan ailenin en önemli bireylerisiniz. Bu anlamada sizlerin de kendiniz eğitmeniz çok önemli. Sizler sağlıklı toplumların temel taşlarısınız. Bunun içinde sizlerin de sağlıklı olması için spora önem vermeniz gerekmekte. Bizler de sizlerin bu tür faaliyetlerde var olabilmeniz için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.



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