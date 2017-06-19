Başkan Köşker Silvan’da

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Gebze Belediyesi tarafından düzenlenecek iftar yemeği için Silvan’a gitti. İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır’ın Silvan ilçesine danışman olarak görevlendirilen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Silvan Kaymakamı Adem Çelik’i makamında ziyaret etti. Başkan Köşker’e Silvan ziyaretinde belediye başkan yardımcısı Nilay Ayran eşlik etti. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Silvan Kaymakamı Adem Çelik gerçekleştirdikleri görüşmede Silvan için yapılacak projelerin son durumlarını değerlendirdi.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve Silvan Kaymakamı Adem Çelik görüşmenin ardından Malabadi Köprüsü ve çevresinde incelemelerde bulundu. Başkan Köşker, Kaymakam Çelik ve beraberindeki heyet daha sonra Batman Barajı’na geçti. Barajda incelemelerde bulunan heyet baraj hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker TRT GAP Radyosunun canlı yayın konuğu oldu. Başkan Köşker canlı yayında, Gebze ve Silvan İlçesinin kardeş belediye olduğunu ve Silvan için en iyisini yapacaklarını ifade etti. Başkan Köşker, “Silvan burada yaşanan terör olaylarından ötürü hak ettiği ne değeri ne de hizmeti alamamış bir ilçe. Biz Gebze Belediyesi olarak Silvan’ın ihtiyaçları doğrultusunda elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Bugün burada Gebze’de her mahallede kurduğumuz kardeşlik, dostluk sofrasını kuracağız. Kardeşliğimizi dostluğumuzu daha da pekiştireceğiz inşallah” dedi.