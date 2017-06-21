Başkan Köşker Silvan’da şehit alilerini ziyaret etti

Gebze Belediyesi ve Silvan Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği kardeşlik iftarı için Silvan’a giden Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, burada şehit ailelerini ziyarete etti. İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır’ın Silvan ilçesine danışman olarak görevlendirilen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ilçede gerçekleştirdiği bir dizi ziyaret kapsamında, Silvan Kaymakamı Adem Çelik ve Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran ile birlikte şehit ailelerine konuk oldu.

Başkan Köşker ve Kaymakam Çelik, PKK terör örgütünün yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 13 yaşındaki Fırat Simpil, Çardak Köyü korucusu Abdulkadir Bekler ve Samsun’un Kavak ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu şehit düşen Sabır Binen’in ailelerini ziyaret etti. Şehitlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Yaşanan bu acılar artık son bulsun istiyoruz. Bu işin Kürdü, Türkü yok. Bunu en iyi burada anlayabiliyoruz. Terör aslında hepimizin ortak sorunu, yaşanan acılar hepimizin ortak acısı” dedi.