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11 Mayıs 2018 17:37

Başkan Köşker spora önem veren anneleri dinledi

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ‘Evden Okula Haydi Anneler Spora’ projesinin katılımcı anneleriyle, İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bir araya geldi.

Başkan Köşker spora önem veren anneleri dinledi

11 Mayıs 2018 17:37


Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran’ın da hazır bulunduğu toplantıda Başkan Köşker, projenin katılımcı anneleri ile sohbet etti, görüş ve önerilerini aldı. Başkan Köşker anneler ile yaptığı sohbette, “Sizler toplum için çok değerli ve çok önemlisiniz. Anne olma sıfatıyla toplumun temel taşı görevi görüyorsunuz. Ülkemiz üzerinde yapılan oyunları görüyorsunuz. Bu dönemde bizlere çok iş düşüyor. Cumhurbaşkanımızın her zaman arkasında olacağız. Ülkenin nerden nerelere geldiğini anlatmaya gerek yok sizler bunun canlı şahitlerisiniz” dedi. Projenin katılımcı annelerin sorularını da cevaplayan Başkan Köşker, “Telefonum her zaman açık, gördüğünüz bir olumsuzluk yada talebinizi bana bizzat ulaştırabilirsiniz” ifadelerini kullandı.


Başkan Köşker toplantı sonunda projenin katılımcı anneleri ve eğitmenlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.




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