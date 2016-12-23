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23 Aralık 2016 16:41

Başkan Köşker ve ekibi 2016 yılını değerlendirdi

Başkan Köşker ve ekibi 2016 yılını değerlendirdi

23 Aralık 2016 16:41

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 2016 yılında yapılan çalışmaları ekibiyle birlikte masaya yatırdı.
Gebze Belediyesi 2016 yılı Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısı, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in yönetiminde yapıldı. Toplantıya belediye başkan yardımcıları Nilay Ayran, Engin Güzel, başkan danışmanı Şakir Bitmez ve birim müdürleri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Gebze Belediyesi olarak kurumsal bir belediye. 2016 yılında çözüm odaklı projelere ve çalışmalara imza attık.Bir yılı geride bıraktık. Dolu dolu bir yılı geriden bıraktık. Başarı ve hizmet bir ekip işi. 2017 yılı bizim için 2016 yılından daha verimli nasıl geçer diyerek planlarımızı ve projelerimize hız vereceğiz. İnanıyorum ki 2017 yılı bizim için çok daha verimli geçecek. Hizmetlerimize kaldığımız yerden katlayarak devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



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