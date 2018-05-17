Başkan Köşker ve Kaymakam Güler Mevlana Modern Pazaryeri’ni gezdi

Mevlana Modern Kapalı Pazaryerindeki çalışmaları Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile birlikte denetledi. Proje hakkında Kaymakam Güler’e inceleme ve denetleme turunda bilgi veren Başkan Köşker’e ilgili birim müdürleri ve başkan yardımcısı Nilay Ayran da eşlik etti.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker incelmeler sırasında, “Modern Kapalı Pazar yerimizde artık son aşamaya gelindi. Pazar yerimiz sadece pazar olarak hizmet vermeyecek çok yönlü bir pazar yeri yaptık. İçerisinde buluna dükkanlar ve kafeteryalar sayesinde sürekli yaşayan bir yer olacak. Ayrıca Pazar yerimizde yürüyen merdivenler ve engelli asansörlerimiz de mevcut. Engelli vatandaşlarımız rahatlıkla burada alış verişlerini yapabilecekler. Modern bir kent olma yolunda büyük bir yol kat eden Gebzemizde sokak pazarlarına son vereceğiz” dedi.

Pazarı beğendiğini dile getiren Kaymakam Güler ise , “Belediye Başkanımız Gebze’ye güzel bir eser kazandırıyor. Burada Gebzelilere güzel hizmetler verileceğinden kuşkum yok. Gebzelilere ve Gebze’ye hayırlı olsun” diye konuştu.