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07 Mayıs 2018 10:58

Başkan Köşker’den çocuklara yaz tatili hediyesi

5’inci sınıf öğrencilerine bisiklet dağıtım törenine katılan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Bisikletleriniz güzel günlerde, kazasız belasız kullanın” temennisinde bulundu.

Başkan Köşker’den çocuklara yaz tatili hediyesi

07 Mayıs 2018 10:58


Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen 5. sınıflara bisiklet dağıtım şöleni kapsamında okullarda bisiklet dağıtımları sürüyor. Bisiklet dağıtım programına katılan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Çocuklara bisikletleriniz güzel günlerde kazasız belasız kullanın” temennisinde bulundu. Geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında gerçekleşen bisiklet dağıtım şölenin ardında okullarda da bisiklet dağıtımları sürüyor.


Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in katıldığı bisiklet dağıtım programında Fatih Ortaokulu, İl Genel Meclisi Ortaokulu ve Hürriyet Ortaokulu 5. sınıfa giden öğrenciler bisikletlerini Başkan Köşker’in elinden aldı. Bisiklet dağıtım törenine Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları katıldı. Başkan Köşker’e büyük ilgi gösteren çocuklar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.


Çocuklara bisikletleri kurallara uygun kullanmaları uyarısında bulunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Bütün hizmetlerimizde yarınımızın teminatı olan çocuklarımız düşünüyoruz. Onların eğitimleri, sağlıkları kadar sosyal anlamda da kendilerine güvenen bireyler olarak yetişmelerini gaye ediniyoruz. Bisiklet çocuklar için gerçekten çok önemli. Hem sağlıklı bir şekilde spor yapıyor, hem de sosyalleşiyorlar. Sizlerden tek bir isteğimiz var. O da bisikletlerinizi dikkatli ve kurallara uygun bir şekilde kullanmanız. Sizler bu şekilde bizleri üzmediğiniz sürece bisiklet dağıtımlarımız sürecek. Hepinize şimdiden bisikletleriniz hayırlı olsun güzel bir yaz tatili geçirin” dedi.




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