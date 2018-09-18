Başkan Köşker'den eğitime destek

Okullara desteklerini sürdüren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'in talimatı ile Gebze Belediyesi tarafından Arif Nihat Asya Ortaokulu Kütüphanesi'ne kitap desteğinde bulunuldu.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker eğitime verdiği desteği yeni eğitim ve öğretim yılında da sürdürüyor. Yeni eğitim ve öğretim yılının başladığı bu günlerde Gebze Belediyesi tarafından Arif Nihat Asya Ortaokulu Kütüphanesi'ne kitap desteğinde bulundu. Kitap tesliminde öğrencilerle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Sizler yeter ki okuyun. Elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Okulların başladığı bu hafta en az sizler kadar bizler de heyecanlıyız. Tüm okullarımızın kütüphanelerine kitap desteğinde bulunuyoruz. Eğitime verdiğimiz destek her alanda sürecek. Siz bu ülkenin geleceğisiniz ve bizlerin yarınlarısınız. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemizi çok daha iyi yerlere getirecek olan siz değerli gençlersiniz. Umut ediyorum ki Gebze'mize ülkemize hayırlı işler yapacaksınız” dedi.

Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan da Başkan Köşker'e eğitime verdikleri önem ve desteklerden ötürü teşekkür etti. Kütüphanelerinde eksik tespit edilen kitaplarına kavuşan öğrenciler de Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e kütüphanelerine hediye ettikleri kitaplar için teşekkür ettiler. Kitap teslim programı öğrencilerin Başkan Köşker'le hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından son buldu.