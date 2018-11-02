İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Köşker'den esnaf ziyareti

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, sabah mesaisine Tatlıkuyu esnafını ziyaret ederek başladı.


Esnafla sohbet eden Başkan Köşker, hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnafın öneri ve taleplerini dinleyen Başkan Köşker, belediye olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi verdi. Esnaf ziyaretlerine büyük önem veren ve onların taleplerini sık sık dinleyen Bakan Köşker, “Esnaf bizim sokaktaki gözümüz, kulağımız. Onlar sadece kendi taleplerini değil, vatandaşında taleplerini bizlere iletiyor. Bu anlamada onların talepleri ve önerileri bizler için çok kıymetli” dedi. Başkan Köşker'e esnaf ziyaretlerinde mahalle muhtarı Cevat Karaman da eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.