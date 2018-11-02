Başkan Köşker'den esnaf ziyareti

Esnafla sohbet eden Başkan Köşker, hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnafın öneri ve taleplerini dinleyen Başkan Köşker, belediye olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi verdi. Esnaf ziyaretlerine büyük önem veren ve onların taleplerini sık sık dinleyen Bakan Köşker, “Esnaf bizim sokaktaki gözümüz, kulağımız. Onlar sadece kendi taleplerini değil, vatandaşında taleplerini bizlere iletiyor. Bu anlamada onların talepleri ve önerileri bizler için çok kıymetli” dedi. Başkan Köşker'e esnaf ziyaretlerinde mahalle muhtarı Cevat Karaman da eşlik etti.