Başkan Köşker’den geri dönüşüm tesisinde inceleme

Gebze Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde ülke genelinde başlatılan “Sıfır Atık” projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar devam ederken Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Kirazpınar Mahallesi’nde bulunan Ambalaj Atığı Getirme ve Ayırma Tesisinde incelmelerde bulundu. Başkan Köşker’e tesisteki incelemeleri sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran eşlik etti.

İnceleme gezisi sırasında konuşan Başkan köşker, “Geri dönüşüm hem çevre temizliği hem de ülkemiz ekonomisi açısından çok önemli. Ambalaj atıkları çevremizi kirletmekle kalmıyor dünyanın ömrünün kısalmasına sebep oluyor. Bu sebeple Gebze Belediyesi olarak geri dönüşüme büyük önem veriyoruz. Geri dönüşüm projemiz sayesinde sadece son bir yıl içerisinde 14 bin ton ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırıldı ve bunun yanı sıra 2 bin ton iri hacimli diye tabir edilen atıkların bertaraf edilmesi sağlandı” ifadelerini kullandı.