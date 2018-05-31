Diğer
Kategoriler
31 Mayıs 2018 13:36

Başkan Köşker’den geri dönüşüm tesisinde inceleme

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Kirazpınar Mahallesi’nde bulunan Ambalaj Atığı Getirme ve Ayırma Tesisi’nde incelmelerde bulundu.

Başkan Köşker’den geri dönüşüm tesisinde inceleme

31 Mayıs 2018 13:36


Gebze Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde ülke genelinde başlatılan “Sıfır Atık” projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar devam ederken Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Kirazpınar Mahallesi’nde bulunan Ambalaj Atığı Getirme ve Ayırma Tesisinde incelmelerde bulundu. Başkan Köşker’e tesisteki incelemeleri sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran eşlik etti.


İnceleme gezisi sırasında konuşan Başkan köşker, “Geri dönüşüm hem çevre temizliği hem de ülkemiz ekonomisi açısından çok önemli. Ambalaj atıkları çevremizi kirletmekle kalmıyor dünyanın ömrünün kısalmasına sebep oluyor. Bu sebeple Gebze Belediyesi olarak geri dönüşüme büyük önem veriyoruz. Geri dönüşüm projemiz sayesinde sadece son bir yıl içerisinde 14 bin ton ambalaj atığı geri dönüşüme kazandırıldı ve bunun yanı sıra 2 bin ton iri hacimli diye tabir edilen atıkların bertaraf edilmesi sağlandı” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    25°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç