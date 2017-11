Başkan Köşker’den okullara sportif destek

Okullar Spor Doluyor’ projesi kapsamında 5 binin üzerinde basketbol, futbol ve voleybol topu dağıtmayı hedefleyen Gebze Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ilk topları düzenlenen tören ile dağıttı. Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlenen dağıtım töreninin ardından Mümin Sekman tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle “Her Şey Seninle Başlar” isimli bir seminer verildi. Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene öğretmenlerin yanı sıra ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, Belediye Başkan Yardımcısı Sadık Albayrak, okul müdürleri katıldı.

Törende öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü tebrik eden Başkan Köşker, “Öğretmenler milletlerin geleceğinde eşsiz bir yere sahiptir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitimleri konusunda sizlere sonsuz güveniyoruz” dedi.

Çocukların sporla iç içe olmasını stediklerini kaydeden Başkan Köşker, “Biz Gebze Belediyesi olarak eğitimin ve eğitimcinin her zaman yanında olmaya çalışan bir belediyeyiz. Her anlamda eğitime elimizden gelen katkıyı veriyoruz. Eğitimin yanında sporun da eğitim için oldukça önemli olduğunu düşünüyor ve çocuklarımızın sağlıklı bir yaşam sürmeleri için spor aktivitelerine katılımlarını sağlıyoruz. Yine bugün “Okullar Spor Doluyor” projemiz kapsamında tüm okullarımıza 5 bin futbol, voleybol ve basketbol topu hediyemiz olacak. Çocuklarımızın sporla iç içe büyümesi onların her anlamda gelişimlerine katkı sağlayacak. Ben bir kez daha siz değerli öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutluyor hepinize çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Köşker’in konuşmasının ardından belirlenen okulların idarecilerine hediyeleri takdim edildi.

Daha sonra Mümin Sekman öğretmenler gününe özel “Her Şey Seninle Başlar” isimli seminer gerçekleştirdi. Öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutlayarak konuşmasına Sekman, “Soru oldukça büyük. İnsanları başarılı ya da başarısız yapan nedir. Bir eğitimci olarak bununla sık sık karşılaşıyorsunuzdur. Bir yandan veliler ve istekleri bir yanda da çocuğun başarı gerçekleri. İstekler ve yetenekler. Acaba bir insan istekleri kadar mı başarılı olur yetenekleri kadar mı? Hayatımızda büyük bir başarı boşluğu var. Bu boşluğu kapatabilmek için ya isteklerimizi yeteneklerimiz seviyesine indireceğiz ya da yeteneklerimizi isteklerimizin seviyesine çıkaracağız” dedi.