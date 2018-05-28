Başkan Köşker’den Özel Harekat’a Tesis Desteği

Gebze Belediyesi tarafından Derince ’de Özel Harekat Şube Müdürlüğü için yapılan Ek Hizmet Binasının temel atma törenine Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Kocaeli Özel Harekat Şube Müdürü Rıfat Dölcü, belediye başkan yardımcıları Nilay Ayran, Engin Güzel, belediye meclis üyeler, birim müdürleri ve özel harekat mensupları katıldı. Temel atma töreninde konuşan Kocaeli Özel Harekat Şube Müdürü Rıfat Dölcü, “Bugün burada ek hizmet binamızın temel atma töreninde birlikteyiz. Bu yapı gerçekten Özel Harekat birimimize çok şey katacak. Asıl projemiz bu tesis tamamlandıktan sonra başlayacak. Biz burada vicdanını, aklını başkasına kiralamayan insanlar yetiştireceğiz. Ben bir kez daha Gebze Belediye Başkanımız Adnan Köşker’e teşekkür ediyorum destekleri için” dedi.

Güvenlik güçlerinin Türk toplumu açısından çok değerli olduğuna değinen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ise, “Güvenlik güçlerimiz bizler için çok değerli. Çok zor zamanlardan geçtik ve Özel Harekat polislerimiz her zaman vatan savunmasını yerine getirdi. Bizler için canını, kanını feda eden güvenlik güçlerimiz için bizler de bir şeyler yapabiliyorsak ne mutlu bize. Buraya bir cami yapılacağı bilgisini aldım. Onunda Gebze Belediyesi olarak biz üstlenelim ve burada edilen dualardan tüm Gebze’miz nasiplensin inşallah” diye konuşarak tüm davetlilerin de katılımıyla tesisin temelini attı.