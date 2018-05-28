Başkan Köşker’den Silvan’a Kardeşlik Parkları

sınıf öğrencilerine de karne hediyesi olarak bisiklet hediye etti.

Gebze Belediyesi ve Silvan Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği iftar programı için Silvan’da bulunan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Belediyesi tarafından Silvan’a kazandırılan üç parkın açışını gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından Silvan’a danışman olarak atanan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Kardeşlik, Bahçeşehir ve Yenişehir parklarının açılışına katıldı, açılış kurdelesini Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Adem Çelik’le birlikte kesti.

Parkların açılış töreninde selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Bugün kardeş belediye olma sıfatıyla gerçekleştirdiğimiz üç parkımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız bu parklar sayesinde gençler, çocuklar bu alanlarda güzel zamanlar geçirecek ve spor yapma imkanı bulacak. Yaptığımız parklarda futbol, basketbol ve voleybol sahaları bulunuyor. Bunun yanı sıra çocuklar için oyun grupları ve aileler için oturma, dinlenme alanları, yürüyüş yolları bulunuyor. Silvan ve Silvanlılar için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Gebze’de olduğu gibi Silvan’daki beşinci sınıf öğrencilerine de bisiklet hediye etti. Tüm beşinci sınıfa giden çocukların bisikletlerine kavuştuğu bisiklet dağıtım programında konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker çocuklardan bisikletlerini dikkatli kullanmalarını istedi. Başkan Köşker, “Çocuklar güzel bir yaz tatili geçirin ve bol bol bisiklete binin ama dikkat edin. Yaz tatilinizi en iyi şekilde değerlendirin” diye konuştu.