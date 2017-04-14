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14 Nisan 2017 18:49

Başkan, projeleri yerinde inceledi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Çamlıtepe’de bulunan Ömer Halisdemir Parkı’nı gezdi, park içerisinde devam eden projeleri inceledi.

Başkan, projeleri yerinde inceledi

14 Nisan 2017 18:49


Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, güne proje incelemeleriyle start verdi. Çamlıtepe Mahallesi’nde bulunan ve Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in isminin verildiği ‘Yaşam Alanı’ vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiriliyor. Başkan Baran da park içerisinde yapımı devam eden konferans salonunda inceleme yaptı. Proje hakkında belediye yetkililerinden bilgi alan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalara yön verdiklerini belirterek, “Burası vatandaşların sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanabilecekleri modern bir merkez olacak” dedi.


Vatandaşlar ise Başkan Baran’a park ve merkez için teşekkür etti.




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