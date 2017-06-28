Başkan Toltar bayramı Tavşancıl sahilinde noktaladı

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar bayramlaşmayı son güne kadar devam ettirdi. Bayramın son günü Dilovası’nda esnafı dolaşan Başkan Toltar, bir yandan esnafın bayramını kutlarken diğer taraftan sorunlarını dinleyerek esnafla sohbet etti.

Esnaf ziyaretlerinin ardından Tavşancıl Sahiline giden Başkan Toltar, sahilde piknik yapan, balık tutan ve dinlenen vatandaşlarla bir araya geldi. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar sahile akın ederken, Başkan Toltar’ı karşılarında görünce bir hayli sevindiler.

Akşam saatlerinde başlayan bayramlaşma gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürerken, Başkan Toltar burada piknik yapan vatandaşlarla bol bol sohbet etti. Başkan Toltar balık tutan vatandaşlara da bol şans diledi.