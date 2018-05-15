Başkan Toltar, Bilim Fuarı’nı gezdi

Dilovası Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulunda öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen fuara Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı Osman Akbulut ve yönetimi, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Songül Dereli, İlçe Spor Müdürü Murat Babaoğlu, AK Parti SKM Yönetimi, Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut, Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca, Okul Müdürü Necmettin Akar, okul öğretmen ve öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

Dilovası Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı bilim fuarında stantlarda yer alan eserler incelendi. Fuarda sergilenen eserleri tek tek gezen konuklar çalışmalar hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.