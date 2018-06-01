Başkan Toltar, destek istedi

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Ramazan ayında hem gündüz hem de gece Dilovalılarla bir araya gelerek Ramazan’ın güzelliğini ve maneviyatını hemşehrileriyle paylaşıyor. Proje çalışmalarını ve mahalle inceleme ziyaretlerini sürdüren Başkan Toltar, her akşam da ilçenin farklı bir mahallesinde teravihten sahura kadar hemşehrileriyle bir araya geliyor. Başkan Toltar, ayrıca gerçekleştirdiği ziyaretlerde 24 Haziran seçimleri içinde hemşehrilerinden destek istiyor.

Vatandaşların taleplerini tek tek not alıp sorunların çözüme kavuşturulması için ekiplerine talimat veren Başkan Toltar, “Biz gücümüzü, kuvvetimizi birliğimizden, beraberliğimizden alıyoruz. Ne mutlu ki, bir Ramazan ayını daha hemşehrilerimle birlikte huzur içerisinde idrak edebiliyorum. Bu huzur, barış ve bereket, hanelerimizde, ilçemizde, ülkemizde ve tüm dünyada artarak devam etsin inşallah” dedi.

24 Haziran’da yapılacak olan genel seçimler içinde destek isteyen Başkan Toltar, "24 Haziran yeni Türkiye diyoruz. Yeni Türkiye artık prangalarından kurtulmuş ve hızla büyüme yoluna girmiş bir Türkiye olacak. Bu vesile ile hem ülkemiz hem de bölgemiz daha hızlı yatırım alacak ve büyümeye hızla devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte ülkemizin nasıl kalkındığını hep birlikte görüyoruz. Bu kalkınmanın ve büyümenin devamı için 24 Haziran’da bir kez daha desteğinizi istiyoruz" diye konuştu.