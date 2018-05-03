Başkan Toltar, Dilovası’ndaki çalışmaları inceledi

Dilovası’nı güzelleştirecek ve değer katacak projeleri yakından takip eden Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, önceki gün ilçe genelinde yapımına başlanan ve çalışmaları devam eden projeleri yerinde inceledi.

Çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Başkan Toltar, önümüzdeki aylarda tamamlanacak olan tesislerin, bölgenin birçok ihtiyacını karşılayacağını ve ilçeye canlılık katacağını ifade etti. Başkan Köşker son olarak Diliskelesi Mahallesinde yapımına başlanan spor kompleksi ve yeni semt konağı inşaatını da inceleyerek çalışanlarla sohbet etti.

Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Başkan Toltar, " Dilovası genelinde başlattığımız yeni projelerimizin yapımları hızla devam ediyor. Dilovası’na değer katacak projelerimiz inşallah yıl sonuna kadar bitmiş olacak ve halkımızın hizmetine açılacaktır"dedi.