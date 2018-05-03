Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 11:55

Başkan Toltar, Dilovası’ndaki çalışmaları inceledi

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, ilçede yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Toltar, Dilovası’ndaki çalışmaları inceledi

03 Mayıs 2018 11:55


Dilovası’nı güzelleştirecek ve değer katacak projeleri yakından takip eden Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, önceki gün ilçe genelinde yapımına başlanan ve çalışmaları devam eden projeleri yerinde inceledi.


Çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Başkan Toltar, önümüzdeki aylarda tamamlanacak olan tesislerin, bölgenin birçok ihtiyacını karşılayacağını ve ilçeye canlılık katacağını ifade etti. Başkan Köşker son olarak Diliskelesi Mahallesinde yapımına başlanan spor kompleksi ve yeni semt konağı inşaatını da inceleyerek çalışanlarla sohbet etti.


Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Başkan Toltar, " Dilovası genelinde başlattığımız yeni projelerimizin yapımları hızla devam ediyor. Dilovası’na değer katacak projelerimiz inşallah yıl sonuna kadar bitmiş olacak ve halkımızın hizmetine açılacaktır"dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
29
°
C
Sisli
  • Cuma
    Sisli
    29°C
  • Cumartesi
    Sisli
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç