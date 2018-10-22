Başkan Toltar, Dilovası'nın ilk voleybol takımıyla buluştu

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Dilovası'nın ilk bayan voleybol takımını ve ailelerini ağırladı.

Dilovası İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde geçtiğimiz günlerde kurulan Dilovası'nın ilk voleybol takımı Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar'ın misafiri oldular. Bayan sporcular ve ailelerinin katıldığı programa Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, İlçe Spor Müdürü Murat Babaoğlu, Meclis üyesi Cemil Daşdemir'de katıldı.

Tavşancıl Sahil Restaurant'ta yapılan programın açılış konuşmasını yapan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, “Dilovası'nda gençlerimizin spora yönlendirilmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması adına her türlü çalışmayı yapıyoruz. Sportif faaliyetler anlamında Dilovası'nda ilkleri yaşadığımız bu süreçte yine bir ilke imza atarak ilk bayan voleybol takımını kurarak gençlerimizi sağlıklı birer birey olarak geleceğe hazırlıyoruz. Uzunca bir çalışmanın eseri olarak Dilovası'nın ilk bayan voleybol takımımızı kurduk ve çalışmalarımız sürüyor. Biz bu çalışmaları yaparken ailelerinde bizlere destek olmalarını istiyoruz” dedi.

Programda son olarak konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Dilovası'nın ilk bayan voleybol takımı öğrencilerini ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürümüzü bu güzel oluşumundan dolayı tebrik ediyorum. İlçemizde gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzaklaşarak spora yönelmeleri biz yerel yönetimlerinde öncelikli görevleri arasındadır. Geleceğimiz olan gençlerimizin ülkesine, milletine ve yaşadığı ilçeye faydalı birer insan ve milli değerlerine bağlı olmaları bizler için oldukça önemlidir. Sosyal belediyeciliği önemseyen bir belediye olarak eğitimde ve sporda gençlerimizin ellerinden tutmak ve onları geleceğe hazırlamak bizler için oldukça önemlidir. İnşallah yeni kurulan bu takımımız ilerleyen günlerde güzel başarılara imza atacak ve inşallah milli takıma ilçemizden gençlerimizi göndereceğiz. Bizim için en büyük zenginlik iyi ve kaliteli, eğitimli donanımlı bir gençliği yetiştirmektir. Ailelerimizinde onların geleceği için spora yönlendirilmeleri konusunda destek olmalarını istiyoruz. İnşallah biz bu gençlerimize destek olacağız ve onlarda ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacaklardır. Şimdiden yeni kurulan takımımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

Toplantı, hatıra fotoğrafını çekilmesi ile son buldu.