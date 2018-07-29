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29 Temmuz 2018 11:45

Başkan Toltar hacı adaylarını kutsal topraklara uğurladı

Dilovası’nda hac farizasını yerine getirecek hacı adayları, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar tarafından kutsal topraklara uğurlandı.

Başkan Toltar hacı adaylarını kutsal topraklara uğurladı

29 Temmuz 2018 11:45


Mimarsinan Mahallesi Fatih camiinde düzenlenen hacı uğurlama törenine katılan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Okunan Kur’an tilavetiyle başlayan uğurlamada hacı adaylarına hitaben kısa bir selamlama konuşması yaptı. Hacı adaylarına hayırlı yolculuklar dileyen Başkan Toltar, "Bu yolculuğun tüm İslam milletlerinin kurtuluşuna vesile olmasını dilerim. Yaşayacağınız güzelliklerle Türkiye’ye sağ salim dönmenizi temenni ediyorum. Allah yollarınızı açık etsin. Rabbim bu güzel yolculuğu ve ziyareti herkese nasip etsin inşallah" dedi.


Konuşmaların ardından hacı kafilesi dualarla yola koyulurken, hacı adaylarının aileleri duygulu anlar yaşadı.




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