Başkan Toltar hafta sonu piknik yapan aileleri ziyaret etti

Toltar Belediye başkanı seçildiği günden bugüne yediden yetmişe tüm Dilovalılarla bir araya gelen, esnafları, okulları, sivil toplum kuruluşlarını, dernekleri, camileri ziyaret eden vatandaşın dertlerini dinleyip taleplerini not alan ve yeni projeleri hakkında bilgiler veren Başkan Toltar, “Çok çalışarak, çok üreterek hizmete sonuna kadar devam edeceğiz. Tek arzumuz var. O da Dilovası’nın daha konforlu, daha kaliteli, daha huzurlu ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesi” dedi.

Dilovası’nı hizmetin, huzurun ve konforun cazibe merkezi haline getirmek için çalıştıklarını belirten Başkan Toltar, “Ekip arkadaşlarımız ile bütün mesaimizi yepyeni projeler üretmek için harcıyoruz. Hiçbir Dilovalı kardeşimizi birbirinden ayırmıyoruz. Hepimiz büyük bir ailenin parçası gibiyiz. Birimizin başına bir şey gelse, ayağına bir çivi batsa bundan en çok ben rahatsız olurum. Bizim çalışma prensibimiz bu" ifadelerini kullandı.

Başkan Ali Toltar, hafta sonunu Dilovası Belediyesi’ne ait, Yeşil vadi ve Tavşancıl Sahili mesire alanlarında piknik yaparak değerlendiren Vatandaşları ziyaret etti.

Güneşin yüzünü göstermesi ve havaların ısınmasıyla birlikte piknik sezonuda açılmış oldu. Doğayla iç içe olmak, yorucu ve stresli geçen iş günlerinden bir günlüğüne bile olsa uzaklaşmak ve kış mevsiminde kapalı alanda geçen günlerin acısını çıkarmak için aileleriyle piknik yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlar, soluğu yeşil Vadi ve Tavşancıl mesire alanında aldı.

Mesire alanında piknik yapan aileleri tek tek ziyaret eden ve sofralarına misafir olan Başkan Toltar, “Dilovalı vatandaşlarımızın en çok ihtiyaç duyduğu piknik ve mesire alanı ihtiyacını karşılayan Yeşil vadi ve Tavşancıl Mesire Alanlarımız özellikle çocukların gençlerin, büyüklerin rahat edeceği, güven ve huzur içinde güzel zaman geçirecekleri bir ortam. Şehrin stresinden uzaklaşıp, aileleriyle sevdikleriyle hoş zaman geçirebilecekleri bir hale getirdiğimiz mesire alanlarımıza tüm hemşerilerimizi davet ediyorum” dedi.