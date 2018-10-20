Başkan Toltar halk gününde vatandaşlarla bir araya geldi

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar'ın "Halk Günü" toplantıları aralıksız devam ediyor. Başkan Toltar'ın göreve başladığı günden bu yana belli aralıklarla sürdürdüğü "Halk Günleri" toplantısında bu hafta da Dilovası'nın değişik mahallelerinden gelen vatandaşların sorun ve şikayetlerini tek tek dinledi.

Makamında ilçe sakinlerini misafir eden Başkan Toltar'a, Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti. Halk gününde vatandaşın sorunlarını tek tek dinleyen Başkan Toltar, “Vatandaşlarımızla buluştuğumuz halk günlerinde, halkımızın fikir, önerileri bizim için çok önemli. Vatandaşlarımız düşüncelerini bizlerle paylaşıyor. Şehrimize yapılması gerekenler ve vatandaşımızın ihtiyaçlarını birinci ağızdan dinlemek çözüme daha hızlı ulaşmamızı sağlıyor. Halkımızın görüşlerini dinlemek yerel yönetici olarak bizlere daha fazla katkı sağlayacak. Göreve gelişimizin ardından başlattığımız ve halkımızın yoğun ilgi gösterdiği halk günü toplantılarımıza ne yazık ki süreç içerisinde yoğun iş temposu olsun, ülke gündeminde yaşanan gelişmeler olsun ve ilçemizde ki sorunlar olsun zaman zaman ara vermek zorunda kalsak da mümkün olduğunca halk günlerimizi yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Başkan Toltar, konuşmasının ardından toplantıya katılan vatandaşların tek tek sorun, şikayet ve taleplerini dinledi. Kendisine iletilen konuları not aldı ve toplantıda hazır bulunan birim müdürlerine talimat vererek çözüm bulunmasını istedi.