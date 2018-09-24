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Başkan Toltar halkla beraber

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, göreve geldiği günden bu yana Dilovalılarla kucaklaşmaya, onların dertlerini dinleyip çözüm üretmeye ve yepyeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.


Belediye başkanı seçildiği günden bugüne yediden yetmişe tüm Dilovalılarla bir araya gelen, esnafları, okulları, sivil toplum kuruluşlarını, dernekleri, camileri ziyaret eden vatandaşın dertlerini dinleyip taleplerini not alan ve yeni projeleri hakkında bilgiler veren Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Çok çalışarak, çok üreterek hizmete sonuna kadar devam edeceğiz. Tek arzumuz var. O da Dilovalı hemşerilerimin daha konforlu, daha kaliteli, daha huzurlu ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesi” dedi.


Amaçlarının daha yaşanılabilir bir Dilovası olduğunu söyleyen Başkan Toltar, "Hiçbir Dilovalı kardeşimizi birbirinden ayırım etmiyoruz. Bu kentte yaşayan biri olarak hepimiz büyük bir ailenin parçası gibiyiz. Birimizin başına bir şey gelse, hepimiz üzülüyor yada güzel birşey gelse hepimiz seviniyoruz. Onun için hiçbirimizin birbirinden farkı yok. Bu kent ne kadar güzelleşir, ne kadar yaşanılabilir bir kent olursa hepimize faydası olacaktır. Göreve geldiğimiz günden bu yana da halkımıza hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Halkımızın hizmetkarı olmaktan büyük gurur duyuyorum " şeklinde konuştu.

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