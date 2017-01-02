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02 Ocak 2017 11:17

Başkan Toltar, Kaymakam Alkan’ı ağırladı

Başkan Toltar, Kaymakam Alkan’ı ağırladı

02 Ocak 2017 11:17

Dilovası Kaymakamlığı görevine başlayan Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’a iadeyi ziyarette bulundu.
İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan KHK ile Gaziantep Vali Yardımcılığı görevinden Dilovası Kaymakamlığına atanan ve geçtiğimiz haftalarda görevine başlayan Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’ı ziyaret etti. Ziyarette Dilovası Belediye Başkan Yardımcıları da hazır bulundu.
Ziyarette konuşan Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Dilovası’nın gelişmesi ve büyümesi için çalışıyoruz. Bundan sonra da sizlerin engin tecrübeleri ile hep birlikte Dilovası’nın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz. Dilovası’nda ki görevinizde başarılar diliyorum” dedi.



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