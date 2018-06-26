Başkan Toltar, "Kazanan Türkiye ve demokrasimizdir"

Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde millet iradesinin büyük bir katılımla sandığa yansıdığını ve seçimlerin örnek bir demokratik olgunlukla gerçekleştirildiğini belirterek, sonuçların ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diledi.

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, 24 Haziran seçimlerini demokrasi şölenine çeviren Türkiye ve Dilovası halkına teşekkür etti. Yaptığı açıklama da 24 Haziran seçimlerini açık ara farkla kazandıklarını belirten Başkan Toltar, “Öncelikle seçimlere büyük ilgi gösteren Dilovası halkına teşekkür ederim. Seçim kararı alındıktan sonra son sandık açılana kadar davamıza sahip çıkan her kademeden teşkilat mensuplarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Seçim çalışmaları boyunca gece gündüz bu dava için çalışan, girmedik ev, sıkmadık el bırakmayan partimizin her kademesinde ki dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Seçim çalışmalarında sürekli bizimle birlikte olan Başbakan Yardımcımız Fikri Işık, milletvekillerimiz ve milletvekili adaylarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Vatandaşlara da teşekkür eden Toltar, “2001 yılından günümüze kadar 16 yıl boyunca bu davayı davası olarak kabul eden ve girdiğimiz hiçbir seçimde bizleri yalnız bırakmayan, bu davanın başını öne eğmeyen, 24 Haziran’da da ‘Devam’ diyerek bir kez daha tarih yazan değerli milletimize teşekkür ediyorum. "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Türkiye’mizin ilk devlet başkanı yapmış ve bu başarıda teşkilatımız ve halkımızın büyük emekleri geçmiştir. Allah’ın takdiri, halkımızın büyük desteğiyle, AK Parti’nin onurlu hizmet hikayesini sürdürmeye devam ediyoruz. Bu seçimde kazanan milletimiz, demokrasimiz ve geleceğimiz olmuştu. Türkiye ve Dilovası olarak ortak hedefimiz 2023 yılında daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye idealidir" diye konuştu.