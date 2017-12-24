Başkan Toltar muhtarlara sunum yaptı

Dilovası Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen hizmet sunumu programına Başkan Toltar ile birlikte Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcıları Edip Bingöl, Fazıl Polat ve Muhuyettin Gül Tekin’in yanısıra Muhtarlık İşleri Birim Müdürü Mehmet Turak ve birim müdürleri de katıldı.

Programda konuşan Başkan Toltar, “Göreve gelir gelmez altyapıyla başladık. Cumhuriyet mahallemiz, Çerkeşli, Demirciler köyünde 40 kilometre yağmursuyu, içme suyu ve kanalizasyon yaptık. Üstyapıda 40 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleşti. 110 bin metrekare parke serimi yapıldı. 4 yıl için çok ciddi bir rakamdır. Ayrıca 12 bin metrekare de yama parke serimi yapıldı. 10 kilometre uzunluğunda korkuluk yapıldı. 36 bin beş yüz metreküp istinat duvarı yapıldı. Doğalgaz 2014’te %20’lerde iken yaklaşık 4 yılda %93’e ulaştık. 18 kilometre doğalgaz hattı vardı şimdi 113 kilometre doğalgaz hattı döşenmiş ve döşenmeye devam ediyor. Cadde ve sokaklarımıza 90 tane yeni aydınlatma, 40 adet merdiven, 90 adet kasis yapıldı. 40 kilometre kadar kaldırım boyandı. Vatandaşımızın bin 400 kamyon civarında moloz hafriyatını aldık. 40 tane yeni yol açıldı. 10 yeni Semt konağını hayata geçirdik. Ayrıca önceden yapılmış semt konaklarımızı gözden geçirerek halkımızın kullanımına sunduk. İlçemize iki yeni spor salonu kazandırıldı. Doğu kavşağı bu dönem içerisinde bitirildi. Şimdi yeni yan yol çalışması için çalışma başlatılacak. Yavuz Sultan Selim Caddesi yeni düzenleme ile daha aktif hale gelecek. Bizde caddemizi yeniden düzenleyeceğiz” diyerek yapılan çevre düzenlemelerini anlattı.

Konuşmasının devamında çöp depo alanının kaldırıldığından da bahseden Başkan Toltar, “Diliskelesi’ne yeni kapalı saha yapıyoruz. Engelliler Derneği’ne yer tahsis ettik. İlçemizde ki engelli vatandaşlarımızın bir araya gelerek çalışmalar yapması ve birlikteliğin sağlanması için açılışını gerçekleştirdik. 21 yeni araç alımı yapıldı. Bunların 15 tanesi de hayırsever sanayicilerimiz tarafından hibe edildi. 1 Kamyon, 2 minibüs, 3 binek araç ve 1 tanede yol süpürme aracımızda yakında gelecek. İlçemizde ki okulları ve ibadethanelerimizi elden geçirerek halkımızın daha güvenli ve sağlıklı kullanmasını sağladık. Göreve geldiğimizde müftülük binamızın temeli atılmıştı. Biz binayı bitirdik. Ulaşım konusunda girişimlerimiz sonucunda 6 yeni hat daha açıldı. Bölgenin en güzel vadisi olan Tavşancıl Yeşil vadisini halkımızın hizmetine açtık. Dilovası Halk Eğitim Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, İki mahalle muhtarlık birimleri ve Gebze Ticaret Odası’nın da bir ofisinin olacağı 4 katlı kompleksimizin inşaatı sürüyor” sosyal hizmetlere dikkat çekti.

“Halkımızın teveccühü ile 3 buçuk yıldır halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz” diyen Başkan Toltar, “Göreve gelirken halkımıza verdiğimiz seçim beyannamemizdeki taahhütlerimizi yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz. İnşallah görev süremiz sonunda vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmenin mutluluğu ile son bulur. İlçemizin ana sorunları hem hükümetimiz hem de büyükşehir belediyemizin desteği ile çözebileceğimiz sorunlar. İlçemizin giriş ve çıkışları, Kömürcüler OSB’nin taşınarak yerine lojistik merkezi kurulması, İlçemizde büyük bir Tır parkının eksikliği, artık ilçelerde gelişi güzel semt pazarları yerine kapalı semt pazarları hayata geçiyor. Semt Pazar’ı ile ilgili önemli mesafe kat ettik. Projesi hazır inşallah 2018 yılının ilk yarısında bitmiş olacak. İlçemizde kapalı yüzme havuzu konusunda da çalışmalarımız önemli yol kat etti. İnşallah yakın zamanda temelini atacağız. Ulaşımda ilçemize önemli kolaylık sağlayacak Mimar Sinan Mahallesi ve Orhangazi Mahallelerimizin ve köylerimizin hastaneye ulaşımını kolaylaştıracak yeni yol çalışması için Büyükşehir Belediyemizle görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah bu projeyi de hayata geçireceğiz" dedi.

Proje sunumunu bitirdikten sonra muhtarları tek tek dinleyen Başkan Toltar, "Muhtarlarımızın bize ilettikleri bütün sorunların takipçisi olmaya çalışıyoruz. 2014 yılında yapılan yerel seçim sonrası göreve geldiğimiz günden bu yana halkımıza hizmet etme noktasında birlikte çalışıyoruz. Hepimizin ortak noktası halkımıza en iyi hizmeti getirebilmek ve daha yaşanılabilir bir Dilovası’nı inşa etmektir. Onun için muhtarlarımızı önemsiyoruz. Sizler bizim mahallelerdeki gözümüz kulağımızsınız” şeklinde konuştu.