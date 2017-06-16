Başkan Toltar teravihte vatandaşlarla bir araya geliyor

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Ramazan ayı ile birlikte gelenek hale getirdiği teravih buluşmalarına devam ediyor. Başkan Toltar vatandaşlarla bir araya gelerek, onların isteklerini ve önerilerini dinliyor.

Ramazan ayının vatandaşlarla iç içe olmada ki rolüne vurgu yapan Başkan Toltar, “Ramazan ayında yaptığımız teravih buluşmaları ile hemşehrilerimiz ile iç içe olmaya, rahmet ayı Ramazan’ın bereketini hep birlikte yaşamaya gayret gösteriyoruz. Teravih buluşmalarında ayrıca hemşehrilerimizin fikirlerinden istifade ediyoruz” dedi.

Ramazan ayının iyilik, yardımlaşma ve bereket ayı olduğunu söyleyen Başkan Toltar, “Bu ayda sabrın, yardımlaşmanın ve akrabaya yardım etmenin en güzel örneklerini yaşıyoruz. Ramazan ayı, sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından en güzel örneklerin yaşandığı, ihtiyaç sahiplerinin unutulmadığı özel günlerdir. Kurulan iftar sofraları, hep birlikte kılınan teravih namazları birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirdiğimiz manevi ortamlardır. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Dünya üzerinde barış ve kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde özellikle İslam dünyasının yaşadığı sıkıntılarında bir an önce sona ermesi en büyük temennimizdir” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Başkan Toltar, Dilovası’nda teravih buluşmalarının Ramazan ayı boyunca devam edeceğini söyledi.