Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 11:40

Başkan Toltar teravihte vatandaşlarla bir araya geliyor

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, teravih buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geliyor.

Başkan Toltar teravihte vatandaşlarla bir araya geliyor

16 Haziran 2017 11:40


Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Ramazan ayı ile birlikte gelenek hale getirdiği teravih buluşmalarına devam ediyor. Başkan Toltar vatandaşlarla bir araya gelerek, onların isteklerini ve önerilerini dinliyor.


Ramazan ayının vatandaşlarla iç içe olmada ki rolüne vurgu yapan Başkan Toltar, “Ramazan ayında yaptığımız teravih buluşmaları ile hemşehrilerimiz ile iç içe olmaya, rahmet ayı Ramazan’ın bereketini hep birlikte yaşamaya gayret gösteriyoruz. Teravih buluşmalarında ayrıca hemşehrilerimizin fikirlerinden istifade ediyoruz” dedi.


Ramazan ayının iyilik, yardımlaşma ve bereket ayı olduğunu söyleyen Başkan Toltar, “Bu ayda sabrın, yardımlaşmanın ve akrabaya yardım etmenin en güzel örneklerini yaşıyoruz. Ramazan ayı, sosyal dayanışma ve yardımlaşma açısından en güzel örneklerin yaşandığı, ihtiyaç sahiplerinin unutulmadığı özel günlerdir. Kurulan iftar sofraları, hep birlikte kılınan teravih namazları birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirdiğimiz manevi ortamlardır. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Dünya üzerinde barış ve kardeşliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde özellikle İslam dünyasının yaşadığı sıkıntılarında bir an önce sona ermesi en büyük temennimizdir” şeklinde düşüncelerini ifade etti.


Başkan Toltar, Dilovası’nda teravih buluşmalarının Ramazan ayı boyunca devam edeceğini söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazartesi
    22°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:01
  • Güneş :05:21
  • Öğle :13:12
  • İkindi :17:13
  • Akşam :20:42
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!