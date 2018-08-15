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15 Ağustos 2018 16:39

Başkan Toltar vatandaşın derdini dinliyor

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Beyaz Masa servisinde vatandaşların isteklerini ve taleplerini dinleyip ilgili birimlere talimat vererek derhal çözüme kavuşturuyor.

Başkan Toltar vatandaşın derdini dinliyor

15 Ağustos 2018 16:39


Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, belediye binasında bulunan birimleri dolaşarak vatandaşlarla yakından ilgilenerek daha iyi hizmet almalarını yerinde denetliyor.


Başkan Toltar, vatandaşlarla arasına hiç bir zaman mesafe koymadıklarını ifade ederek, "Bizim hemşerilerimiz ile aramızda duvarlar olamaz. Siyaset yapma gayemiz olan halkımız ile hiçbir zaman aramıza mesafeler koymadık. Bundan sonra da koymayacağız" dedi.


Başkan Toltar’ın, ilgisinden hoşnut kalan vatandaşlar ise Dilovası Belediyesinden büyük bir memnuniyetle ayrılırken, “Belediye Başkanımız ile bire bir görüşme yaparak taleplerimizi direk olarak kendisine iletebiliyoruz. Biz bu durumdan çok memnunuz. Belediye Başkanımıza bize zaman ayırdığı için ve özellikle de göstermiş olduğu ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.


Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Vatandaşların sorunlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmenin önemli olduğunu belirtti. Başkan Toltar, “Göreve başladığımız günden bugüne kadar, sürekli halkımızla iç içeyiz. Bizim için, halkımızla daha rahat iletişim kurmak, onların sıkıntılarına daha fazla zaman ayırmak ve haftanın diğer günlerinde ise projelerimiz üzerinde sağlıklı çalışmalar yapabilmek amacıyla vatandaşlarımızla doğrudan ve randevusuz bir şekilde, bir araya geliyoruz. Onların sorunlarını, istek ve taleplerini dinliyor, vatandaşlarımıza çözüm bulmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.




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