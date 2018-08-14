Başkan Toltar’dan boykot çağrısı

Dilovası Belediye Başkan Ali Toltar, son günlerde ABD’nin Türkiye’ye karşı başlattığı ekonomik baskı üzerine önemli bir açıklama da bulundu. Vatandaşları sağduyulu olmaya çağıran Başkan Toltar, vatandaşları hem dolarlarını bozdurmaya çağırdı hemde ABD ürünlerini boykot etmeye çağırdı.

Başkan Ali Toltar, doların veya avronun ne kadar yükselirse yükselsin bu tür oyunlarla Türk milletini dize getiremeyeceklerini ifade ederek "Bu bir ekonomik savaştır. Ülkemiz üzerinde oynanmak isteyen oyunlara fırsat vermeyeceğiz. Dik durmaya, devletimizin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar milleti nasıl 15 Temmuz’da hainlere geçit vermediyse, ekonomik savaşa karşı da dik duracak ve Türk Lirasına sahip çıkacaktır. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bayrağımızı indiremeyecekler, ezanımızı susturamayacaklar, vatanımızı bölüp parçalayamayacaklardır. Sizin dolarınız varsa bizim de inancımız, imanımız, halkımız ve Türk Liramız var. 81 milyon vatandaşımızla birlikte gelen tüm saldırılara püskürtecek güçteyiz” dedi.

Toltar, “Bu millete kimse diz çöktüremeyecektir. Tüm halkımıza bu süreçte sağduyulu olmaya çağırıyorum. Ayrıca yaşanan sürece karşı olarak devletini, bayrağını seven her vatandaşın ABD’ye karşı birer tepki olarak Amerikan ürünlerini boykot etmeye çağırıyorum. Halkımızın özellikle sigarada içecekte ve yiyecekte Amerikan ürünlerini boykot etmelerini istiyorum. Bunu başarabiliriz. Türkiye bu süreçten daha da güçlenerek çıkacaktır. Türk milletini birlik ve beraberliğe davet ediyorum. Yerli ve milli olan tüm değerlere sahip çıkalım" şeklinde konuştu.