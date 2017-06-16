Başkan Toltar’dan Erbakan Vakfı’na ziyaret

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Erbakan Vakfı Dilovası Şubesi’ne ziyarette bulundu. Başkan Toltar, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın milli mücadele içerisinde yoğrulmuş ve vefat edinceye kadar davası için inancı için mücadele etmiş bir lider olduğunu vurgulayarak, Erbakan soy ismini taşıyan bir vakıfta bulunmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı anlamak ve milli mücadele uğruna vermiş olduğu mücadeleyi gençlere, öğrencilere anlatmak gerektiğini vurgulayan Başkan Toltar, “Erbakan hocamızı anlamalıyız. Hayatını, fikirlerini, görüşlerini, yaptıklarını önce anlamalıyız ve akabinde de anlatmalıyız” dedi.

Erbakan Vakfı hakkında bilgi veren Dilovası Şube Başkanı Ercan Oğuz, “Erbakan Vakfı Milli Görüş’ün tek ve değişmez lideri Erbakan hocamızın ideallerini yaşatmak, Milli Görüş fikriyatını yeni nesillere aktarmak ve şuurlu kadroları yetiştirmek üzere çalışmalar yapıyor. Erbakan hocamızın bir bilim insanı, ilim adamı, siyasetçi, ekonomist olmasının yanında büyük bir manevi değer olduğu gerçeğini de inşallah bu çalışmalarımız çerçevesinde toplumumuza anlatacağız” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Oğuz, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’a Erbakan Vakfı Ajandası ve Erbakan Hocanın Hayatını Anlatan ‘Yorulmayan Lider’ kitabını hediye etti.