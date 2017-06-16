Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 10:45

Başkan Toltar’dan Erbakan Vakfı’na ziyaret

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Erbakan Vakfı Dilovası Şubesini ziyaret etti.

Başkan Toltar’dan Erbakan Vakfı’na ziyaret

16 Haziran 2017 10:45


Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Erbakan Vakfı Dilovası Şubesi’ne ziyarette bulundu. Başkan Toltar, Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın milli mücadele içerisinde yoğrulmuş ve vefat edinceye kadar davası için inancı için mücadele etmiş bir lider olduğunu vurgulayarak, Erbakan soy ismini taşıyan bir vakıfta bulunmaktan gurur duyduğunu belirtti.


Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı anlamak ve milli mücadele uğruna vermiş olduğu mücadeleyi gençlere, öğrencilere anlatmak gerektiğini vurgulayan Başkan Toltar, “Erbakan hocamızı anlamalıyız. Hayatını, fikirlerini, görüşlerini, yaptıklarını önce anlamalıyız ve akabinde de anlatmalıyız” dedi.


Erbakan Vakfı hakkında bilgi veren Dilovası Şube Başkanı Ercan Oğuz, “Erbakan Vakfı Milli Görüş’ün tek ve değişmez lideri Erbakan hocamızın ideallerini yaşatmak, Milli Görüş fikriyatını yeni nesillere aktarmak ve şuurlu kadroları yetiştirmek üzere çalışmalar yapıyor. Erbakan hocamızın bir bilim insanı, ilim adamı, siyasetçi, ekonomist olmasının yanında büyük bir manevi değer olduğu gerçeğini de inşallah bu çalışmalarımız çerçevesinde toplumumuza anlatacağız” diye konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Oğuz, Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar’a Erbakan Vakfı Ajandası ve Erbakan Hocanın Hayatını Anlatan ‘Yorulmayan Lider’ kitabını hediye etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazartesi
    22°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
KOCAELİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:01
  • Güneş :05:21
  • Öğle :13:12
  • İkindi :17:13
  • Akşam :20:42
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!