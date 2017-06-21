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21 Haziran 2017 12:08

Başkan Toltar’ın teravih buluşmaları devam ediyor

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Ramazan ayı münasebetiyle mübarek ayın ilk gününden itibaren başlattığı ‘Teravih Sonrası Ramazan Sohbetleri’ ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Başkan Toltar’ın teravih buluşmaları devam ediyor

21 Haziran 2017 12:08


Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, teravih sonrası çay eşliliğinde Ramazan sohbetlerini sürdürüyor. Başkan Toltar bu kapsamda son olarak Tavşancıl Mahallesi’ne konuk oldu. Yapılan ziyarette Başkan Toltar’a, AK Parti Dilovası İlçe Başkan vekili Fazıl Korkmaz ve teşkilat üyeleri eşik eti. Tavşancıl Mahallesi’nde Merkez Camiinde kılınan teravih namazı sonrası cami çıkışında mahalle eşrafıyla bir araya gelen Toltar, “Mübarek Ramazan ayının getirdiği muhabbet ile Güzel bir sohbet gerçekleştirdik” dedi.




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