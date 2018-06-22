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22 Haziran 2018 17:25

Başkan Üzülmez, Arslanbey FK kongresine katıldı

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Arslanbey FK kongresine katılarak mevcut Başkan Bülent Sarı ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Başkan Üzülmez, Arslanbey FK kongresine katıldı

22 Haziran 2018 17:25


Arslanbey Belediyespor, yapılan olağanüstü kongre ile adını Arslanbey FK olarak değiştirdi. Mevcut Başkan Bülent Sarı yeniden başkanlığa seçildi. Arslanbey Hasan Yılmaz Kültür Merkezi’ndeki yapılan kongreye Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ve TÜGVA İl Temsilcisi Muhammed Hanefi Akbulut da katıldı. Kongreye kayıtlı 156 üyeden 89’u katıldı. Yeni yönetim kurulu üye sayısı 23’ten 25’e çıkartıldı. Arslanbey FK yönetimine Murat Doğan, Taner Demirsoy ve Fatih Kolaylı yeni giren isimler oldu. Kulübün adının Arslanbey FK olarak değiştirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.


Arslanbey FK Başkanı Bülent Sarı ve yönetim kurulunu tebrik ederek kısa bir konuşma yapan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepemiz’de sporun her dalında yatırımlarımız devam ediyor. Özellikle futbolda bu yıl altın yılımız oldu. İlçemizde faaliyet gösteren on takımımız kendi liglerinde şampiyon olarak hepimizi gururlandırdı. Gençlerimizin daha sağlıklı ortamda yaşaması ve spor alanında başarıların elde edilmesi noktasında elimizden gelen yatırımlarımıza devam edeceğiz. Sizlerin sporun her branşındaki başarıları hepimizi gururlandırmaktadır” dedi.




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