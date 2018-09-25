Başkan Üzülmez aşure dağıttı

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Merkez Park Camii yönetimi tarafından düzenlenen Aşure Programı'nda aşure dağıttı.

Kartepe Merkezi Park Camii yönetimi Muharrem Ayı münasebetiyle aşure dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtıma Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, İlçe Müftüsü Mustafa Nurgün, belediye meclis üyeleri, AK Parti Kartepe İlçe yöneticileri ve Kartepeli vatandaşlar katıldı. Cuma Namazı çıkışında camii avlusunda İlçe Müftüsü Nurgün tarafından Kur'an-ı Kerim Tilaveti sonrasında hep birlikte dualar edildi.

Merkez Park Camii yönetimi tarafından programda hazırlanan Aşure kazanın başına geçen Başkan Üzülmez, elleriyle hemşehrilerine ikramda bulundu. Aşure programında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “1379 yıl önce yaşanan Kerbela katliamında, çeşitli işkencelere maruz bırakılarak şehit edilen Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin'le birlikte Ehl-i Beyt mensuplarını rahmetle yad ediyorum. Kerbela olayından alınacak derslerle birlikte, gönüllerimizi Kerbela çölü olmaktan kurtarmak için her zaman kardeşliğe, kenetlenmeye ve muhabbete ihtiyacımız olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız” ifadelerini kullandı.