Başkan Üzülmez, “Bütün Dünya, üç maymunu oynuyor”

Ramazan ayı münasebetiyle Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, mahalle çalışmalarına ve incelemesine devam ediyor. Teravih Namazını öncesinde Acısu’da, namaz sonrasında İstasyon, Eşme ve Nusretiye Mahallesi’nde hemşehriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman ve teşkilat yöneticileri eşlik etti.

24 Haziran’ın ardından yeni bir döneme girileceğini dile getiren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Türkiye’nin 24 Haziran seçimleri sonrasında yepyeni bir döneme gireceğiz. Kararlar daha hızlı alınacak. Türkiye o hantal yapıdan kurtulmuş olacak. İçeride ve dışarıda hem teröristlere karşı hem de bu ülkeyi yok etmek isteyenlere karşı müthiş bir mücadele veriyoruz. Bu seçim, onlara vereceğimiz en güzel cevap olacak. Halkımız her dönem bizlere desteğini göstermiştir. 24 Haziran seçimlerinde de gösterecektir. Başta teşkilatımız, milletvekili adaylarımız ve gönüllülerimiz ile her zaman bu vatan için canla başla çalışmaya hazırız” dedi.

İstek ve dilekleri dinleyen Başkan Üzülmez, Ramazan-ı Şerif ayında Kudüs’te yaşanan katliam ve Türkiye üzerine oynanan oyunlara vurgu yaparak, “Ne yazık ki mübarek Ramazan ayında Kudüs’de bir katliam yaşanıyor. Müslüman kardeşlerimizin yaşadığı acıları bizde burada yaşıyoruz. Ölen öldürülen zulmedilen Müslümanlar olunca da bütün dünya üç maymunu oynamaya devam ediyor. Çığlıkları duymuyor, akan kanı görmüyor, misket bombalarını konuşmuyor” diye konuştu.

24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin Türkiye üzerinde oynanan oyunlara dur demenin en iyi yolu olduğunu da dile getiren Üzülmez, "24 Haziran’daki seçim, dünyadaki mevcut yapılanma, Türkiye üzerinde oynan oyunlara dur demek için büyük bir fırsattır. Ülkemizin menfaati, çocuklarımızın geleceği ve zulme uğrayan tüm Müslüman kardeşlerimiz için bir ve beraber olmalı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı seçip, dünyaya gereken mesajı vermeliyiz” şeklinde konuştu.