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15 Mayıs 2018 11:20

Başkan Üzülmez, Büyük Derbentspor’u kabul etti

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Bölgesel Amatör Lige mücadele eden Büyük Derbentspor Başkanı Selçuk Baysal ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Başkan Üzülmez, Büyük Derbentspor’u kabul etti

15 Mayıs 2018 11:20


Bölgesel Amatör Lig Play-Off maçında Altınova Belediyespor’u mağlup ederek adını 3.Lig’e yazdıran Gebzespor, Büyük Derbentspor’un da önünü açtı. Amatör Süper Lig Play-Off Grubu’nun şampiyon olarak tamamlayan Büyük Derbentspor, Gebzespor’un şampiyonluğunun ardından Play-Off oynamaktan kurtuldu ve direk BAL’a yükseldi.


Bölgesel Amatör Lige çıkan Büyük Derbentspor Başkanı Selçuk Baysal ve yönetim kurulu üyeleri Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’i makamında ziyaret ederek elde ettikleri kupayı takdim ettiler.. Başkan Üzülmez başarılarından dolayı Büyük Derbentspor yönetimini tebrik etti. Spora yapılan yatırımların meyvelerini almaya başladıklarını belirten Başkan Üzülmez “İlçemiz spor alanında çok zengindir. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması, bununla birlikte sağlıklı yaşamaları için spor dallarının hepsinde yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımların meyvelerini her sene almaktayız” dedi.


Sezon aralarında bir çok takımın kamp için Kartepe’ye geldiğini belirten Başkan Üzülmez “Gençlerimizin spor dallarında başarılı olması onlara yeni ufuklar açacaktır. Sosyal belediyeciliğin gereğini yerine getirirken, umudumuz olan gençlerimizin, geleceğine de katkı veriyoruz. Her sene başarı çıtası yükselmektedir buda bizleri memnun etmektedir” şeklinde konuştu.




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