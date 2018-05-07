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07 Mayıs 2018 10:32

Başkan Üzülmez çalışmaları yerinde inceledi

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Belediye ekiplerince yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Üzülmez çalışmaları yerinde inceledi

07 Mayıs 2018 10:32


Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, yoğun programı arasında ilçe genelinde yapılan çalışmaları yerinde inceliyor. Mayıs ayı meclis toplantısı sonrasında Başkan Üzülmez, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde yapılan yatırımları yerinde inceledi. Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 17 Ağustos Caddesi’nde yağmur suyu, asfalt ve kaldırım, Altınhisar Caddesi’nde yol genişletme, baskı beton duvar, yağmur suyu hattı ve kaldırım çalışmalarını, Afiller Caddesi’nde yol genişletme, Ayaz ve Turna Caddelerinde yapılan parke çalışmaları Başkan Üzülmez yerinde inceleyerek yerinde bilgi aldı.


Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, saha incelemesi sırasında hemşehrileriyle de sohbet ederek öneri ve şikayetlerini dinledi. Başkan Üzülmez’e teşekkür eden Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Muhtarı Selami Tarakçı, “Yapılan yatırımlarla mahallemiz ayrı bir değer kazanmıştır. Çalışmalar bahar ayının gelmesiyle birlikte hızlandı. Başta Başkanımız Üzülmez olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim” dedi.


Yapılan çalışmaları değerlendiren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirterek, “Kartepemiz’de bahar ayını gelmesi bizlerin çalışmalarımızın temposunu arttırdı. İlçe genelinde yatırımlarımız hızla devam etmektedir. Kartepemiz kent kültürüne doğru hızlı ve emin adımlarla ilerlemektedir. Kamu yatırımlarının da ilçemize gelmesiyle Kartepemiz Kocaeli’nin merkezi durumuna gelecektir. Mevsim itibariyle bahar turizmi de canlanmaya başladı. Bu sayede ticari hayatında canlanmasını bekliyoruz. Bizler için önemli olan hemşehrilerimizin mutluluğudur” diye konuştu.




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