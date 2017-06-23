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23 Haziran 2017 11:08

Başkan Üzülmez çocukların sünnet kıyafetlerini dağıttı

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Ramazan Bayramı öncesinde çocuklara sünnet kıyafetlerini dağıttı.

Başkan Üzülmez çocukların sünnet kıyafetlerini dağıttı

23 Haziran 2017 11:08


Kartepe Belediyesi 9’uncu Sünnet Şöleni hazırlıklarına devam ediyor. 25 Mayıs tarihine kadar sünnet olmak isteyen minikler aileleri ile birlikte Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve muhtarlıklara başvurarak kayıt yaptırmıştı.


Geleneksel hale getirilen sünnet töreniyle ilgili konuşan Başkan Üzülmez “Delikanlılığa ilk adımını atacak ilçedeki miniklerimiz için geleneksel hale getirdiğimiz sünnet şöleninde bu mutluluğu yine hep beraber yaşamak istiyoruz” dedi. Başlatılan kayıtların sonunda işlemlerini yaptıran 161 Kartepeli çocuğun, tıbbi operasyonlarına Medical Park Hastanesinde devam ediliyor. Çocukların sünnet işlemleri 1 Temmuz tarihine kadar tamamlanmış olacak. Şuana kadar 110 çocuğun sünnet işlemi gerçekleşti.


Sünnet işlemleri devam ederken, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, 1 Temmuz’da yapılacak olan şölen öncesinde çocuklara Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde kıyafetlerini dağıttı. Kıyafetlerini Başkan Üzülmez’in elinden alan minikler kıyafetlerini almanın heyecanını yaşadılar.


1 Temmuz’da, Sünnet Şöleni Meşelik Parkı’nda yapılacak olan sünnet töreniyle ilgili konuşan Başkan Üzülmez, “Delikanlılığa ilk adımını atacak ilçedeki miniklerimiz için geleneksel hale getirdiğimiz sünnet şöleninde bu mutluluğu yine hep beraber yaşamak istiyoruz. Hep birlikte şölen havasında geçen etkinliğimiz, çocuklarımız ve ailelerimiz için unutulmaz bir güne dönüşüyor. Onların bu heyecanını paylaşmak isteyen tüm hemşehrilerimizi 1 Temmuz’daki şölenimize bekliyoruz” dedi.




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