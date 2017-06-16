Başkan Üzülmez çocuklarla iftarda buluştu

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Suadiye Cemal Doğan Rehabilitasyon Merkezinde destek alan çocuk ve yetişkinler için yapılan iftar organizasyonun davetlisi olarak katılarak, gençlerin mutluluğuna ortak oldu. Kartepeli çocuklar ile her ay çeşitli etkinliklerle bir araya gelen ve çocuklarla gönül bağı bulunan Başkan Üzülmez, Ramazan ayında da Kartepe Belediyesi’nin Suadiye Cemal Doğan Rehabilitasyon Merkezinde tedavisini sürdüren öğrenciler için düzenlediği iftar programına katıldı. Suadiye Cemal Doğan Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleşen buluşmada, iftar sonrası da doğum günü olan özel öğrencilerle doğum günü pastaları kesildi.

Başkan Üzülmez masaları dolaşarak rehabilitasyon merkezi misafirlerinin hepsiyle selamlaştı ve hayırlı iftarlar diledi. İftar öncesi kısa bir konuşma yapan Başkan Üzülmez, “Bugün burada doğuştan veya sonradan gelişen durumlarla bazı farklılıkları olan çocuklarımız ve yetişkin kardeşlerimizle beraberiz. Hepinizi evladım gibi seviyorum. Siz bilmezsiniz ama görüşemediğimiz zamanlarda ben de sizi özlüyorum. Sevgiden, saygıdan, iyilikten başka bir düşünmeyen kalplerinizle dünyaya en güzel mesajı sizler veriyorsunuz. Ben sizinle olmaktan mutlu oluyorum. İftar sofranıza beni de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Her zaman elimden geldiğince yanınızda olmaya çalışacağım. Bizimle burada olan tüm kardeşlerimin ramazanını tebrik ediyor, doğum günü olan kardeşlerimizin de doğum günlerini kutluyorum” dedi.

İftar programı Başkan Üzülmez’in çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.