Başkan Üzülmez, devam eden projeleri değerlendirildi

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, başkanlığında belediye toplantı salonunda başkan yardımcıları, koordinatörleri, birim müdürleri ile yatırımlar ve devam eden projeler hakkında değerlendirme yapıldı. Başkan Üzülmez, “Göreve geldiğimizden bu yana verdiğimiz bütün sözleri yerine getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. İlçe genelinde yatırımlarımız aralıksız devam ediyor. Zaman zaman hava şartlarından kaynaklanan gecikmelere rağmen ilçemiz yatırımları ile herkesin dikkatini çekmektedir” ifadelerini kullandı.

“Belde kültüründen ilçe kültürüne geçerken genç ilçemizin olmazsa olmaz yatırımları hayata geçirilmiştir” diyen Başkan Üzülmez, “Turizm ilçemizde gereken yatırımların yapılmasına devam ediyor. Yaz ve kış turizmi için gereken bütün imkanlar sağlanıyor. Bacasız sanayi olan turizmin yanı sıra uluslararası lojistik merkezi durumuna gelen ilçemiz her geçen gün gelişmektedir. Hemşehrilerimizin beklentileri doğrultusunda yatırımlar yapıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeler halkımız tarafından sahiplenilmektedir. Bu durum da projenin ne kadar doğru olduğunu göstermektedir” şeklinde konuştu.