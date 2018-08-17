Başkan Üzülmez, “Diz çöktüremeyeceksiniz”

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde Kartepe’de faaliyet gösteren STK’lar, spor kulüpleri ve kanaat önderleri Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Programa AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Emine Zeybek, Mehmet Akif Yılmaz da katıldı. Programda söz alan Üzülmez, “Ülkemiz öncelikle 2023 ardından 2053 ve 2071 gibi hedeflerine sağlanan bu güçlü yapıyla Allah’ın izniyle ulaşacaktır” dedi.

Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda çalışmasının ülke üzerinde vesayet kurmaya çalışan güçleri rahatsız ettiğini söyleyen Başkan Üzülmez, “Bugün de daha önce FETÖ ve PKK ile yapamadıklarını, ekonomik terör ile ülkemize saldırmaya devam ediyorlar. Taşeronlarının yapamadıklarını şimdi doğrudan kendileri yapmaya çalışıyorlar. Bizler binlerce yıldır bu coğrafyada savaşın her türlüsünü görmüş olan necip milletin evlatlarıyız. Bizi topla tüfekle korkutamayanlar şimdi para ile korkutmayı deniyorlar. Başaramayacaksınız, bu millete ve bu milletin arkasında dimdik durduğu liderine diz çöktürmeyi başaramayacaksınız. Bu ülke Kudüs’de, Irak’ta, Suriye’de yada dünyanın neresinde olursa olsun mazlumları korumaya kollamaya devam edecektir. Ülkemizin kaynaklarını sömürmesine izin vermeyecektir. Bizler Allahtan başkasına kulluk yapmadık ve bundan sonra da yapmayacağız. Başkanımızın dediği gibi sizin Dolarınız varsa bizim de Allahımız var çok şükür” diye konuştu.

“Artık büyük mücadele başlamıştır” diyen Başkan Üzülmez, “Bu kutlu yolda bizlerde üzerimize düşeni bugüne kadar yaptığımız gibi bundan sonra yapmaya devam edeceğiz. Kentsel projelerimizle, sosyal ve kültürel projelerimizle ilçemizde büyümeye gelişmeye devam edeceğiz. İlçemizde yapılan sayısız proje ile hemşerilerimizle her zaman bir arada olduk, ilçemizde bulunan kurum ve kuruluşlar la derneklerle vakıflarla kısacası toplumun her kesimini temsil eden sizlerle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Biz Türk’üz, Türk lirası ile yaşar, Türk malı ile mutlu oluruz. Bizi sömürgesi yapmaya çalışan ABD’yi değil, kendi milletimizi zenginleştiririz” şeklinde konuştu.