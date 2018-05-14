Başkan Üzülmez eleştirilere cevap verdi

Kartepe Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in başkanlığında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yapıldı. Meclis oturumuna Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan oy çokluğu ile gelen 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Meclis oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan gelen raporun okunması sonrasında CHP tarafından 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı maddesine verilen şerh raporu okundu. CHP tarafından yapılan eleştirilere Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez cevap verdi. Başkan Üzülmez “Yapılan eleştirilere baktığınız zaman son 4 yıldır her bütçe kesin hesap görüşmelerinde aynı şeyleri söylüyorum. İddia ediyorum gelir ve gider bütçesinde bu kadar yüksek gerçekleştirme oranı başka bir belediye varsa kıyaslama yapalım” dedi.

Tüm ihalelerin açık ve canlı yapıldığını dile getiren Başkan Üzülmez “İhalelerimizin hepsi açık ve şeffaftır. Herkes katılabilir. Konser, geziler gibi keyfi harcamalar olduğu söyleniyor. Ülkemizin son 4 yılda yaşadığı gelişmelere bir bakalım. 15 Temmuz’u yaşadık. Unutulmuş Değerler Festivali’nde bir kez konser düzenlendi. Hatta siz eleştirdiniz belediye konser ekibi neden konser vermiyor diye. Konser, keyfi geziler yapılmadı. Yurt dışı gezileri veya başka etkinlikler belediye bütçesinden karşılanmadığını sizlerde çok iyi biliyorsunuz” diye konuştu.

Belediye olarak örnek projelere imza attıklarını belirten Üzülmez, “Bu konuda her noktasıyla örnek gösterilmesinin gururunu yaşayan bir belediyeyiz. Gençlere, büyüklere, kadınlara, engellilere yönelik uygulanan projeler herkesin takdirini kazanmıştır. Kadınlar Kulübümüz tarafından düzenlenen etkinliklerimiz ile kadınlarımız sosyal hayatın içerisinde gönül rahatlığı ile yer almaya başladılar. Asker ailelerine yardım edilmediği söylemi gerçek dışıdır. Asker ailelerine yardım yapan tek belediyeyiz. 21 tane yaşanacak durumda olmayan vatandaşlarımıza sıcak bir yuvaya kavuşturduk” şeklinde konuştu.

Alo Evlat Hattı’nın Türkiye’de konuşulduğuna dikkat çeken Başkan Üzülmez “İnancımızı, kültürümüzü varlığımızı borçlu olduğumuz atalarımıza, büyüklerimize yarenlik, evlatlık, dostluk, torunluk yapıyoruz. Büyüklerimize devletimizin gücünü gösteriyoruz. İsteklerini yerine getiriyoruz. Gelen talepler sonrasında Umre’ye götürdük. Umre’ye götürdüğümüz büyüklerimizin bütçesi şahsım ve dostlarımız tarafından karşılandı. Yaptıklarımızı biliyorsunuz, eleştirmeniz gerektiğini de biliyorum ve saygı duyuyorum. Muhalefete malzeme vermeyen yönetim şeklimizin haklı gururunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yüzde 46 düzeyinde yatırım yapıldığına da değinen Üzülmez, “Kartepe Belediyesi’nde hırsızlık yapıldı, rant sağlandı, vatandaş kayırıldı veya proje üretemedi diyen bir eleştiri yok çok şükür. Yatırım bütçemiz yüzde 46 seviyesindedir. Kartepe Belediyesi’nin garajı yenilendi. Dünya genelinde ilçe belediyeler ile karşılaştırdığınız da bizim araç filomuz hepsinden daha iyi durumdadır. Teknolojik makine ve tesisatlar alınmıştır” açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından 2017 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı yapılan oylama ile oy çokluğu ile kabul edildi.