Başkan Üzülmez, Genç Kürsüye misafir oldu

AK Parti Kartepe İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen “Genç Kürsü” programı Teravih Namazı sonrasında Nusretiye Camii bahçesinde AK Parti Milletvekili Sami Çakır, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, parti gençlik kolları üyeleri ve gençler katıldı. Gençlerin sorularını cevaplandıran Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Okumamanın bahanesi olamaz. Benim zamanında iki günlük gazeteler köyümüze gelirdi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, kendi mücadelesi sonrasında bugün buraya gelmiştir. Kaptanın oğlu olarak yola çıktığı hayat mücadelesinde ülkemizi yönetmektedir. Bizde belli bir mücadele sonrasında bu duruma geldik” dedi.

Eğitim alanındaki gelişmelerde bahseden Başkan Üzülmez, “Eğitim konusunda hükümetimizle işbirliği içerisindeyiz. Merkezi hükümetimiz tarafından ücretsiz ders kitapları verilirken, yerel yönetimler olarak her türlü desteği veriyoruz. 17 tane Bilgi Evini hizmete açtık. Şimdi de Gençlik Merkezi yapım çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerimizi gençlik merkezlerinde sadece oturmaları değil, kültürümüzün yaşatılması noktasında gereken donatı ve eğitimlerle sağlıyoruz” diye konuştu.

“Hızlı bir şekilde koşan merkezi ve yerel iktidar vardır” diyen Üzülmez, “20 yıl önce ülkemizde neler olduğunu çok rahat öğrenebilirsiniz. 2002’den sonra Türkiye’nin değişimi ve gelişimi açıkça ortadadır. Bu gelişim en çok da siz gençler içindir ve geleceğimiz için sizlere emanettir. Bu sorumluluğu çok iyi şekilde taşıyacağınıza yürekten inanıyorum. 24 Haziran’ın sadece bir seçim olmaktan çok tarihi bir misyonu olduğunu hepimiz çok iyi idrak etmeliyiz. Vatanımız üzerinde kirli emelleri olan tüm şer odaklarına karşı en güçlü sesimizle dur diyeceğimiz tarihi bir fırsattır 24 Haziran” şeklinde konuştu.