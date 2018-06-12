Diğer
Kategoriler
12 Haziran 2018 11:42

Başkan Üzülmez, gençlerle bir araya geldi

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, ilk defa oy kullanacak gençlere bir araya gelerek, Türkiye’nin siyasi tarihi hakkında bilgiler aktardı.

Başkan Üzülmez, gençlerle bir araya geldi

12 Haziran 2018 11:42


Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Ketenciler Gençlik Kampı’nda ilk defa oy kullanacak olan gençlerle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Gençlere okumaları ve araştırmaları noktasında tavsiyelerde bulunan Başkan Üzülmez, “Türkiye’nin 70 Cent’e bile muhtaç olduğu yıllardı. Ülke ihracat yapamıyor, elde döviz olmayınca da en zaruri ihtiyaçlar bile karşılanamıyordu. Hatırlayanların en unutamadıkları şeyler, kuyruklardır: TÜPGAZ kuyrukları, sana yağı kuyrukları. Yaşayanların zamanlarının büyük bir bölümü kuyruklarda geçti” dedi.


Okulların akıllı tahtalarla donatılarak eğitim öğretim altyapısının değiştirildiğini İfade eden Başkan Üzülmez, “Birçok okulumuzda tablet ile dersler yapılmaktadır. Öğrencilere ücretsiz bilgisayarlar verilmektedir. Okula gidecek öğrencilerimizin artık kitap sorunu yaşamamaktadırlar. Okullar açılmadan ders kitapları onları bekliyor. Geçmiş yıllarda ders kitaplarını bulmak ayrı bir zorluktu. Bulsanız bile almaya gücünüz yetmezdi. Bütün aileler ikinci el kitap pazarında ders kitapları arardı. AK Parti öncesinde sağlık alanında tam bir rezillik vardı. Hastanede insanlarımız muayene olmak için sabahın erken saatlerinde kalkmak durumunda kalıyorlardı. Muayene olmadan hastane önlerin de hayatlarını kaybeden insanlarımız oldu. Muayene kuyruklarını yanı sıra birde ilaç kuyrukları vardı. İlaç bulmak çok zordu. Faturasını ödeyemeyen insanlarımıza senet imzalatılır ya da rehin alınırdı. Şimdi bunların hiçbiri yaşanmıyor. Ülke genelinde yapılan sağlık yatırımları hepimizin göğsünü kabartmaktadır. Şehir Hastaneleri ülkemizin vizyonunu en iyi şekilde göstermektedir” şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KOCAELİ HABERLERİ
KOCAELİ HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç