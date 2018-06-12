Başkan Üzülmez, gençlerle bir araya geldi

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Ketenciler Gençlik Kampı’nda ilk defa oy kullanacak olan gençlerle bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Gençlere okumaları ve araştırmaları noktasında tavsiyelerde bulunan Başkan Üzülmez, “Türkiye’nin 70 Cent’e bile muhtaç olduğu yıllardı. Ülke ihracat yapamıyor, elde döviz olmayınca da en zaruri ihtiyaçlar bile karşılanamıyordu. Hatırlayanların en unutamadıkları şeyler, kuyruklardır: TÜPGAZ kuyrukları, sana yağı kuyrukları. Yaşayanların zamanlarının büyük bir bölümü kuyruklarda geçti” dedi.

Okulların akıllı tahtalarla donatılarak eğitim öğretim altyapısının değiştirildiğini İfade eden Başkan Üzülmez, “Birçok okulumuzda tablet ile dersler yapılmaktadır. Öğrencilere ücretsiz bilgisayarlar verilmektedir. Okula gidecek öğrencilerimizin artık kitap sorunu yaşamamaktadırlar. Okullar açılmadan ders kitapları onları bekliyor. Geçmiş yıllarda ders kitaplarını bulmak ayrı bir zorluktu. Bulsanız bile almaya gücünüz yetmezdi. Bütün aileler ikinci el kitap pazarında ders kitapları arardı. AK Parti öncesinde sağlık alanında tam bir rezillik vardı. Hastanede insanlarımız muayene olmak için sabahın erken saatlerinde kalkmak durumunda kalıyorlardı. Muayene olmadan hastane önlerin de hayatlarını kaybeden insanlarımız oldu. Muayene kuyruklarını yanı sıra birde ilaç kuyrukları vardı. İlaç bulmak çok zordu. Faturasını ödeyemeyen insanlarımıza senet imzalatılır ya da rehin alınırdı. Şimdi bunların hiçbiri yaşanmıyor. Ülke genelinde yapılan sağlık yatırımları hepimizin göğsünü kabartmaktadır. Şehir Hastaneleri ülkemizin vizyonunu en iyi şekilde göstermektedir” şeklinde konuştu.