Başkan Üzülmez iftar sofralarına konuk oldu

Ramazan-ı Şerif ayının başlamasıyla birlikte Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, hemşehrileriyle birlikte iftar sofralarında bir araya geliyor. 2013 yılında kurulan ve 64 üyesi ile faaliyetlerine devam eden Emekevler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iftarına Başkan Üzülmez’in yanı sıra AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Mustafa Kocaman, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Aydın, MHP IV’ncü sıra milletvekili adayı Ertan Yılmaz, belediye meclis üyesi Faruk Sarman ve davetliler katıldı. 2013 yılında derneklerini kurduklarını belirten Dernek Başkanı İsmail İnan “Dar gelirli vatandaşlarımıza elimizden gelen desteği veriyoruz. Düzenlediğimiz geleneksel iftarımıza her sene katılım artmaktadır bu durum bizleri memnun ediyor. Bizlere desteklerinden dolayı Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Emekevler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iftarında MHP IV’ncü sıra milletvekili adayı Ertan Yılmaz’a başarılar dileyerek, 24 Haziran’da ülkemizin kaderini belirleyecek olan bir seçim yapılacaktır diyen Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Cumhur İttifakı milletimizin bizatihi kendisi, ülkemizin geleceğidir. Halkımızın desteği ile bir araya gelinmiştir. Ülkemiz çok önemli badireler atlatarak bu duruma gelmiştir. Şimdi buradan geri döndürmek istiyorlar. Buna asla izin veremeyiz. Son 16 yılda yapılanlara bakıldığı zaman ülkemizin nereden nereye geldiği çok daha net görülecektir” şeklinde konuştu.

Başkan Hüseyin Üzülmez, İstasyon Mahallesi KAR-MEK eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan iftar programına da katıldı. Kartepe Belediyesi İstasyon Mahallesi KAR-MEK eğitmenleri ve kursiyerleri tarafından hazırlanan iftar sofrasına misafir olan Başkan Üzülmez “Kartepe’de kadın olmanın farkını her yerde görünür duruma getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Kadınlarımızın mutlu olması demek toplumun mutlu olması anlamına gelmektedir” ifadelerini kullandı. Kadınlar Kulübü bünyesinde on binin üzerinde üye kadının olduğunu belirten Başkan Üzülmez “Ramazan Ayı’nın başlamasıyla birlikte iftar sofralarında hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. İlk defa KAR-MEK eğitmenlerimiz ve kursiyerlerimiz tarafından düzenlenen iftara katıldık. Bu bizi mutlu etmiştir. KAR-MEK kursları halkımızın yerel üniversitedir. Kadınlarımız burada kendilerini yeniden keşfetme imkanı bulmaktadırlar. Bu durum bizleri de memnun ediyor” ifadelerini kullandı.