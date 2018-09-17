Başkan Üzülmez, imar eleştirilerine tepki gösterdi

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında Kartepe Emekevler Mahallesi'nde yapılan imar değişikliği itirazına, “Burada rant diye bir şey yok” diyerek tepki gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül ayı olağan meclis toplantısı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun başkanlığında Fuariçi Leyla Atakan Kültür Merkezi, Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu yapıldı. Meclis toplantısında 81 madde görüşülerek karara bağlandı. Meclis gündeminde yer Kartepe ilçesiyle ilgili maddeler hakkında Başkan Üzülmez meclise bilgi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis gündeminin 49'ncu maddesinde yer alan Kartepe Emekevler Mahallesi imar değişikliği hakkında Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez meclise bilgi verdi. Üzülmez, “Yapılan eleştiriler haksızdır. Bu değişiklikten dolayı tebrik edilmemiz gerekiyordu. Park alanı olarak gözüken yer yerleşim yerlerine oldukça uzaktır. Göreve geldiğimden bu yana orada ki parkta hiçbir anne ve babanın çocuğunu getirdiğini görmedim. Hemen yanında Sapanca yolu, kavşak ve mahalle girişi bulunmaktadır. Burada imar tadilatı yapılmamaktadır. Herhangi bir kat artışı da yoktur” dedi.

Yapılan eleştirilere “Burada rant diye bir şey yoktur” diyerek cevap veren Başkan Üzülmez, “Kavşak da bulunan yeşil alanı konutların yoğun olarak bulunduğu yere getiriyoruz. Burada çok daha kullanışlı ve güzel bir park yapıyoruz. Bu değişiklik sayesinde orada özel bir şirket tarafından mahalle konağı da yapılmaktadır. Burası kazan kazan şeklinde değerlendirilmektedir ve kamuya kazandırılacaktır. Park vatandaşımızın ayağına park gelmektedir. 1 Milyon TL'nin üzerinde bedelle Mahalle Konağı yapılmaktadır. Yoğunluk ve kat artışı yapılmamaktadır. Burada yapılan çalışma mahallenin yararınadır. Çocuklar daha rahat edeceklerdir” diye konuştu.

Gündem maddesi üzerinde yapılan oylama ile kabul edildi.