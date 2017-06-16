Başkan Üzülmez, Kartepeli turizmcileri ağırladı

Kartepe Belediye Başkanı Üzülmez, Maşukiye Mahallesi Alabalık Vadisi ve Dağyolu esnafını Kartepe Sukay Restaurant’ta düzenlenen iftar yemeğinde ağırladı. Başkan Üzülmez iftar öncesi buluştuğu Kartepeli turizmcilere devam eden turizm yatırımları hakkında bilgi verirken, yeni başlayacak olan “Güzelbahçe Mesire Alanı” projesini de tanıttı.

Başkan Üzülmez’in ev sahipliğinde gerçekleşen iftar yemeğinde, Maşukiye Mahallesi Alabalık Vadisi ve Dağyolu esnafı Seka Kamp alanındaki Sukay Restaurant’ta oruçlarını birlikte açtılar. Misafirleriyle yakından ilgilenen Başkan Üzülmez, Kartepeli turizmcilerin de yoğun ilgi gösterdiği iftarda, “Güzelbahçe Mesire Alanı” projesinin Maşukiye esnafı için ticari ve turizm anlamında büyük bir hareketlilik sağlayacağının altını çizdi.

Başkan Üzülmez, 29 yıllığına Orman Bakanlığından kiralanan ve 220 dönümlük çok büyük bir alanı kapsayan proje için esnafa ortaklık çağrısında bulundu. İftar öncesi turizmcilere yeni başlayacak ve turizm değeri yüksek “Güzelbahçe Mesire Alanı”nı tanıtan görsel bir sunum yapan Başkan Üzülmez, turizmci esnafları paydaş bildiğini ve “Güzelbahçe Mesire Alanı” projesinin bu bilinçle hazırlandığını söyledi.

Proje için esnafa işbirliği çağrısında bulunan Başkan Üzülmez, “Biz bu projeyi Kartepe’ye kıymetli bir eser, hoş bir seda bırakacağımız önemli bir proje olarak görüyoruz. Yarın öbür gün bu topraklarda yaşarken arkamızda bırakmaktan gurur duyacağımız bir projemiz daha olsun istiyoruz. Sonuçta biz bu projeyi hayata geçireceğiz, temennimiz sizlerin de katkılarıyla zenginleştirmek, kalıcı ve başarılı bir esere birlikte ortak imza atmaktır. Bu yüzden başlamadan önce sizlerin de görüş ve önerileri, desteklerinizi bilmek, öğrenmek istiyoruz. Bu projenin hem oluşumunda, hem mutfağında hem de işletmesinde ortak hareket ederek yapacağımız eserde her birimizin ayrı ayrı katkısı olmasını arzu ediyoruz” dedi.

Başkan Üzülmez’in sunumunu ilgi ve dikkatle dinleyen Maşukiye Alabalık Vadisi ve Dağyolu esnafları, projeden heyecan ve mutluluk duyduklarını belirterek, “Bizler bölge esnafları olarak, bölgemizin gelişmesini, kalkınmasını en çok isteyenlerin başında geliyoruz. Tabi ki elimizden geleni yapmak isteriz. Bizleri de sürece dahil eden ve bu akşam iftar sofrasında misafir eden Başkanımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde düşüncelerini ifade ettiler.