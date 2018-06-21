Başkan Üzülmez Kartepelilerle birlikte

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, belediye tarafından yapılan çalışmaları AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti Kartepe İlçe yöneticileri ile birlikte yerinde inceleyerek, Kartepelilerle bir araya geldiler. Başkan Üzülmez ve beraberindekiler, yapılan ziyaretlerde 24 Haziran seçimlerini değerlendirerek vatandaşlardan destek istediler.

Ziyaretlerde konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Bu cennet vatanın, aziz milletin değerlerine sahip çıkarak, ayakta durmayı başardık. Şimdi ülkemizi bölmeye parçalamaya çalışan bölücü PKK, YPG, PYD, FETÖ’ye birlik ve beraberlik içerisinde mücadele ediyoruz. Bu topraklardaki kardeşlerimiz oyuna gelmez. Türkiye’nin menfaatini ay yıldızlı bayrağı zirveye çıkarırlar. Sizler Türkiye’yi daha büyük hedeflere götürme davamıza hep destek verdiniz. Recep Tayyip Erdoğan’a her zaman yol arkadaşı oldunuz. Oynanan oyunları, gerçekleri gördünüz ve vatana sahip çıktınız” dedi.