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28 Aralık 2016 12:37

Başkan Üzülmez, Köseköy Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

Başkan Üzülmez, Köseköy Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti

28 Aralık 2016 12:37

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Köseköy Rehabilitasyon Merkezinde destek alan çocuk ve yetişkinler için yapılan etkinliğe katıldı.
Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Köseköy Rehabilitasyon Merkezinden ayrılarak tedavisini sürdürmek üzere Muğla Milas’a giden Kısmet adlı bir öğrenci ile doğum günleri olan öğrenciler için ortak düzenlenen etkinliğe katılarak, onlara moral verdi.
Ziyarette konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Doğuştan veya sonradan gelişen durumlarla bazı farklılıkları olan çocuklarımız onlar.Her birini evladım gibi seviyorum. Aramızda görünmez ama güçlü bir sevgi bağı var. Mümkün oldukça her fırsatta yanlarında olmaya çalışıyorum. Sadece sevgiyle ve ilgiyle dünyanın en mutlu insanı oluyorlar. Onlara karşı da sorumluluklarımız var . Yılda bir gün değil her zaman destek olmaya gayeret ediyoruz. Bu konuda örnek olabiliyorsak ne mutlu bize. Kartepe’den ayrılan Kısmet’imize yeni yuvasında sağlık ve mutluluklar , doğum günü olan çocuklarımıza da hayırlı, uzun ömürler diliyorum” dedi. Etkinlik, Başkan Üzülmez’in özel çocuklar ile birlikte toplu fotoğraf çektirmesi ile son buldu.



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