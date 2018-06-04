Başkan Üzülmez minik Aras ile buluştu

Kartepeli I’nci sınıf öğrencilerinden Aras Yağız Yardımcı, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e ulaşmak için ilginç bir yol buldu. Başkan Üzülmez ile görüşme istediğini video çekerek dile getiren Minik Aras bu isteğine ulaştı. Hazırladığı videolu mesajını Başkan Üzülmez’e ileten Minik Aras’ın, görüşme isteği olumlu karşılanarak belediye binasına davet edildi.

Kendisinden videolu randevu talebinde bulunan Minik Aras’ı Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez karşıladı. Belediye Başkan Üzülmez’i karşısında gören Minik Aras Yağız’ın heyecanı gözlerinden okunuyordu. Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, minik Aras Yağız Yardımcı’ya hediye verdi. Saat ve pazıl hediye eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Minik Aras’ın saatini koluna bizzat taktı.

Kartepeli minik Aras Yağız Yardımcı, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’den seksek, satranç, bisiklet yolu, labirent, üçtaş, voleybol oyunlarının yer aldığı, trafiğe kapalı alanda çocukların gönüllerince eğlenmelerini sağlayacak bir alan istedi. Başkan Üzülmez, gelen bu teklifi en kısa zamanda değerlendirip projelendirileceğini belirtti.